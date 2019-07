Hubschrauber muss Radfahrer retten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Radfahrer wurde in der Nähe der Tankstelle auf der N10 in Echternach angefahren. Der Unfall passierte Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr. Der Radfahrer wurde so schwer verletzt, dass der Rettungshubschrauber gerufen wurde.

(L'essentiel)