Unfall und kilometerlanger Stau auf der A6

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der Autobahn A6 zwischen Luxemburg und Belgien ereignete sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Unfall. Nach Angaben von CITA (Contrôle et Information du Trafic sur les Autoroutes) kam es zu einer Kollision zweier Fahrzeuge in Richtung Arlon zwischen den Ausfahrten Bridel und Mamer.

In Folge dessen kam es zu Verkehrsbehinderungen und mehreren Kilometern Stau, der bis zum Zessinger Kreuz reichte. Seit 18.20 Uhr lief der Verkehr wieder über den Standstreifen. Von den Störungen waren auch die Umgehungsstraßen betroffen.

Die Luxembourg Air Rescue (LAR) teilte mit, dass sie ihren Hubschrauber zum Unfallort geschickt hat, um sich um Verletzte zu kümmern. Nach Angaben von Autofahrern im Bereich der Unfallstelle waren Polizei und Rettungskräfte vor Ort.

Wie der ACL mitteilt ist die Unfallstelle inzwischen geräumt.

(L'essentiel)