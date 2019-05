Cannabis für Minderjährige straffrei

Zu den Großprojekten der aktuellen Legislaturperiode gehört die Legalisierung von Cannabis in Luxemburg. Dieses und andere Themen wurden am Mittwochabend in einer Sitzung der Quadripartite der Gesundheitskasse (CNS) unter Gesundheitsminister Etienne Schneider und Romain Schneider, Minister für soziale Sicherheit, diskutiert.

CNS im grünen Bereich





Mit einem Überschuss von 132 Millionen Euro im Jahr 2018 bleibt der Etat der Sozialversicherungen in Luxemburg stabil. Für die kommenden zwei Jahren sind viele Ausgaben geplant. Prognosen zufolge werden die Kassen aber auch im Jahr 2020 noch ausgeglichen sein, sagte Romain Schneider. Der Minister für soziale Sicherheit zog auch eine Bilanz zu dem tiers-payant, über dessen Umsetzung derzeit in einer Arbeitsgruppe diskutiert wird. Ziel ist eine vereinfachte Verwaltung bei der CNS.

Die Pläne zur Legalisierung von «Anbau, Besitz und Konsum von Cannabis für Menschen, die volljährig sind und in Luxemburg wohnen, sind nicht wirklich auf Kritik gestoßen», sagte Etienne Schneider.

Nun stehe noch aus, eine «Lösung für Minderjährige» zu finden, «damit diese sich nicht mit Dealern einlassen», erklärte der Minister gegenüber L'essentiel. Für Jugendliche unter 18 Jahren, die kiffen, gelte die Legalisierung nicht, «sie sollen aber auch nicht bestraft werden», ergänzte der Minister.

Wartezeiten bei MRT-Terminen

Bei dem Treffen wurden außerdem die Wartezeiten bei Notfällen und MRT-Terminen thematisiert. «Bis Februar kommenden Jahres werden wir vier neue MRT-Scanner haben», sagt Etienne Schneider. Die Möglichkeit für Privatpraxen, über einen eigenen Scanner zu verfügen, sei derzeit noch nicht spruchreif und bedürfe noch einer Rechtsentscheidung.

Damit Patienten in der Notaufnahme künftig nicht mehr so lange warten müssen, soll das Personal aufgestockt werden. Bis es allerdings so weit ist, würde es noch zwei Jahre dauern, so der Minister abschließend.

(Thomas Holzer/L'essentiel)