Félix Braz legt seine Ministerämter nieder

In Luxemburg kommt es zu einer Umgestaltung der Regierung: Der bisherige Vize-Premierminister und Justizminister Félix Braz (Déi Gréng) legt seine Ämter nieder. Seine Parteikolligen Dunja Bernard und Christian Kmiotek teilten diese Entscheidung am Mittwoch mit. Braz könne seiner Arbeit in absehberer Zeit nicht nachkommen. «Er muss sich nun voll und ganz auf seine Genesung konzentrieren und unsere Partei will ihn dabei unterstützen. Wir müssen uns deshalb neu aufstellen.»

Sam Tanson wird sich daher aus dem Ministerium für Wohnungsbau zurückziehen und François Bausch übernimmt den Posten des Vize-Premierministers. In den kommenden Wochen wollen Déi Gréng das Ministerium für Wohnungsbau neu besetzen. Wer den Posten übernimmt, teilte die Partei bisher noch nicht mit. Die Person wird dann auch für das Ressort Innere Sicherheit und Verteidigung – bisher Bausch – zuständig sein.

Zurzeit wird der Name Josée Lorsché, die derzeitige Fraktionsvorsitzende, mit dem neuen Posten in Verbindung gebracht. Am 3. Oktober wollen die Grünen eine Person vorschlagen. Im Fall Roberto Traversini gebe es keinen «neuen Momente». Bernard und Kmiotek erklärten jedoch, dass sich ihre Partei aufgrund der Äffäre in einer schwierigen Situation befände – besonders im Süden des Landes, in dem Braz bei den letzten Parlamentswahlen die meisten Stimmen für Déi Gréng holte und Traversini die zweitmeisten. Die Grünen seien jedoch zuversichtlich, dass jüngere Parteimitglieder in die Bresche springen werden.

