Mehr Haushalte müssen beim Heizen sparen

Können Sie es sich leisten, Ihr Haus zu heizen? Diese Frage stellt das Eurostat-Institut den Bürgern in allen EU-Mitgliedstaaten. Dabei gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern. Das Großherzogtum gehört erwartungsgemäß zu den am besten gestellten Staaten. Lediglich 2,1 Prozent der Haushalte geben hier an, bei den Heizkosten sparen zu müssen. Dies geht aus der am Montag veröffentlichten Studie hervor, die sich auf eine im Jahr 2018 durchgeführte Umfrage stützt.

Diese Daten bestätigen eine im vergangenen Juni von Statec veröffentlichte Umfrage, nach der 3,2 Prozent der Haushalte angaben, mit den Zahlungen für Heizung, Gas, Wasser und/oder Strom im Rückstand zu sein. Das Problem des Zahlungsverzugs ist daher in Luxemburg «marginal», analysierte Statec seinerzeit. Laut der Eurostat-Studie ist die Zahl der Haushalte, die nicht richtig heizen können, im Laufe der letzten Jahre gestiegen: von 0,5 Prozent im Jahr 2010 auf 0,9 Prozent im Jahr 2015 und mittlerweile auf 2,1 Prozent im Jahr 2018.

Ein Rückgang auf europäischer Ebene

In Luxemburg verfügen «fast alle» Wohnungen nach Angaben der Beobachtungsstelle für Wohnraum über einen «Mindestkomfort», zu dem ein Badezimmer und eine Heizung gehören. Probleme bei der Bezahlung von Rechnungen sind auf finanzielle Schwierigkeiten zurückzuführen. Die Haushalte geben im Durchschnitt 29 Euro pro Monat (Jahresdurchschnitt) für die Ölheizung und 51 Euro für den Strom aus, wobei letzterer teilweise inklusive Heizung abgerechnet wird.

Auf europäischer Ebene hatten sieben Prozent der Haushalte Heizprobleme wegen zu hoher Kosten. Seit dem Höchststand im Jahr 2012 (10,8 Prozent) ist diese Zahl jedes Jahr zurückgegangen. Derzeit hat noch ein Drittel der bulgarischen Haushalte Probleme, etwas mehr als in Litauen (27,9 Prozent), Griechenland (22,7 Prozent) und Portugal (19,4 Prozent). Am anderen Ende der Skala rangiert Luxemburg hinter Österreich (1,6 Prozent) und Finnland (1,7 Prozent) an dritter Stelle.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)