«Das Leben in Kiew geht normal weiter»

«In Kiew glaubt fast niemand an einen Krieg. Das Leben geht normal weiter, es ist keine Panik spürbar. Auch in den Läden wird nicht übermäßig eingekauft und in den Bars und Restaurants sind weiterhin viele Menschen.» Der 63-jährige Daniel Porcedda, ein Marketingberater für Unternehmen, lebt seit 23 Jahren in der ukrainischen Hauptstadt.

Dennoch findet er, dass «die jüngsten Entwicklungen wenig Anlass für Optimismus geben». Alle Optionen würden offen bleiben, da man nie wisse, was Präsident Putin entscheidet. «Aber Kiew lebt in der Hoffnung, dass nichts passieren wird. Wenn der Krieg ausbricht, können wir sowieso nichts dagegen tun», erzählt er weiter. Seine Ehefrau hat sowohl die ukrainische als auch die luxemburgische Nationalität und arbeitet in einer Anwaltskanzlei.

« Nur Wohlhabende können es sich leisten, das Land zu verlassen »

In der vergangenen Woche und am Sonntag rief das luxemburgische Außenministerium Luxemburger dazu auf, die Ukraine schnellstmöglich zu verlassen. «Das ist alles nicht so einfach», findet Porcedda. «Herr Asselborn ist sehr besorgt», und halte es für «vernünftig, seine Landsleute vor Ort vor einer potenziellen Gefahr zu warnen» deutet der Wahl-Kiewer die Aufforderung. So beruhige der Außenminister sein Gewissen für den Fall, dass tatsächlich etwas passieren sollte. «Aber man kann doch nicht einfach so alles zurück lassen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen weg: Sie könnten Ihren Arbeitsplatz verlieren, und wenn es zu einer schnellen Deeskalation kommt, was ist dann? Das ist ein enormes Risiko, das man eingehen muss. Das ist alles leicht gesagt, aber viel komplizierter umzusetzen», beschreibt der 63-Jährige die Lage.

«Nur wirklich wohlhabende Menschen können es sich leisten, das Land zu verlassen», betont Daniel Porcedda. Er habe natürlich eine «Rückzugsmöglichkeit» im Großherzogtum, verlasse sich aber nicht wirklich darauf. «Mein Sohn wohnt mit seiner Freundin in einer Wohnung in Luxemburg, aber Sie können sich vorstellen, dass es langfristig keine Lösung ist, dass die beiden mich, meine Frau und ihre Tochter aufnehmen.» Er hoffe darauf, dass nichts passiert und versuche, nicht zu viel über die Geschehnisse nachzudenken. «Ein Krieg wäre für alle katastrophal.»

(Jean-François Colin/L'essentiel)