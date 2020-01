Großherzog Henri will Luxemburg weiter dienen

Großherzog Henri hat sich mit einem schriftlichen Statement zu den Vorwürfen des am Freitag an Premierminister Xavier Bettel übergebenen Waringo-Berichts geäußert. In dem Dokument, welches vom Großherzoglichen Hof in Französisch, Luxemburgisch, Englisch und Spanisch verschickt wurde, schreibt Henri, dass er zur Zeit am Krankenbett seines Schwagers auf der Intensivstation in Genf weile und kritisiert die «unfairen Vorwürfe» gegen die Großherzogin, die er als «Angriff auf seine ganze Familie» empfinde.

Seit er den Thron bestiegen habe, hätte immer das Land an vorderster Stelle für beide gestanden und beide wollen weiter «zur Modernisierung unserer konstitutionellen Monarchie beitragen». Der Großherzog unterstreicht dabei die Rolle seiner Frau Maria Teresa und die «Hingabe, die sie in den vergangenen 39 Jahren an seiner Seite für das Land gezeigt hat».

Er bekräftigt, dass er und seine Frau weiterhin für die «Bevölkerung und Luxemburg als Land» da sein wollen und werden.

(L'essentiel)