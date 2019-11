Ohne Luxemburger Pass in die Beamtenlaufbahn

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit 28.326 Beschäftigten Ende 2018 ist der Staat der größte Arbeitgeber des Landes. Mit Ausnahme von Stellen, die auf die Ausübung hoheitlicher Befugnisse, auf die Wahrung der allgemeinen Belange des Staates oder anderer öffentlicher Körperschaften gerichtet sind, ist die Luxemburger Nationalität für Bewerber nicht unbedingt notwendig. Kenntnisse der drei Amtssprachen sind aber erforderlich.

«Um in den Dienst des Staates aufgenommen zu werden, muss der Kandidat die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Union besitzen», so das Ministerium für den öffentlichen Dienst. Für eine offizielle Position als Staatsbeamter muss der Kandidat einen Aufnahmetest («Examen-Concours») ablegen.

Der öffentliche Dienst bietet in zahlreichen Berufen Lehrstellen an. «Wie die Privatwirtschaft sind auch wir auf der Suche nach Kandidaten im Bereich IT und Ingenieurswesen. Besonders viele Kandidaten werden derzeit im steuerlichen Bereich eingestellt», ergänzt das Ministerium. Vom 1. Januar bis zum 11. November 2019 wurden fast 1.800 Stellenangebote auf der Website von Gov Jobs veröffentlicht.

(Marion Mellinger/L'essentiel)