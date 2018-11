Unbekannte zertrümmern acht Zugfenster

Ein oder mehrere Unbekannte haben auf der Zugstrecke Mersch – Luxemburg insgesamt acht Fensterscheiben in zwei Zugabteilen zertrümmert. Ein Fahrkartenkontrolleur hatte dies am am Samstagabend, 27. Oktober, im Hauptbahnhof in Luxemburg festgestellt. Die Tat ist wahrscheinlich während der Fahrt zwischen 18.39 und 19.10 Uhr passiert.

Vermutlich haben der oder die Unbekannten einen der sogenannten «Lifehammer», die sich in jedem Zugabteil befinden, dazu benutzt.

Zeugen oder Personen mit tatrelevanten Hinweisen können sich an die Polizei Luxembourg unter Telefon 2442-9500 wenden.

(L'essentiel)