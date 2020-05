Coronatests in Luxemburg folgen strengem Verfahren

Luxemburg hat sich zum Ziel gesetzt, ab dem 19. Mai die gesamte Bevölkerung auf das neuartige Coronavirus zu testen. Um den Datenschutz bei dieser groß angelegten Operation zu gewährleisten, muss ein sehr strenges Verfahren eingehalten werden. Dies geht aus der Antwort mehrerer Minister, darunter Regierungschef Xavier Bettel (DP), auf die parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Paul Galles (CSV) hervor.

Demnach werden die von den Laboratorien gesammelten Daten auf sicherem elektronischem Weg an die Gesundheitsbehörden, in diesem Fall die Gesundheitsdirektion, geschickt. Tatsächlich sind sie gesetzlich verpflichtet, Daten über ansteckende Krankheiten, einschließlich des Coronavirus, zu übermitteln.

Zugriff nur auf anonymisierte Daten

Die Gesundheitsdirektion verfügt über Informationen wie Namen oder Telefonnummern. So sei es möglich «die Betroffenen direkt zu kontaktieren, gegebenenfalls zu isolieren und herauszufinden, mit welchen Personen sie in Kontakt standen», heißt es in der Antwort. Die Regierung selbst habe nur Zugriff auf «anonymisierte Daten». Selbst die Forscher haben keinen Zugang zu persönlichen Daten.

Diese Verfahren werden von der Nationalen Kommission für Datenschutz (CNPD) zugelassen, heißt es weiter. Das übergeordnete Ziel «ist nicht die Anhäufung großer Mengen personenbezogener Daten, sondern die Möglichkeit, sich aus den restriktiven Eindämmungsmaßnahmen zu befreien».

(jg/L'essentiel)