Jeder Luxemburger wirft 118 Kilo Lebensmittel weg

Pro Person und Jahr landen in Luxemburg 118 Kilo Lebensmittel im Müll. Dies geht aus der von der Umweltverwaltung veröffentlichten Studie «Aufkommen, Behandlung und Vermeidung von Lebensmittelabfällen über Lebensmittelabfälle im Groẞherzogtum» hervor.

Um zu verstehen, welche Lebensmittel wo genau im Abfall landen, wurde die Studie in vier Herkunftsbereiche aufgeteilt: Privathaushalte, Handel, Großküchen und Gastronomie. Die Ergebnisse liefern Ansatzpunkte, um der Lebensmittelverschwendung in all diesen Bereichen entgegenzuwirken. Grundsätzlich sei bei den Lebensmittelabfällen zwischen vermeidbaren Abfällen (Essensreste, lose und verpackte Lebensmittel) und nicht vermeidbaren Abfällen (Schalen oder Knochen) zu unterscheiden.

70.800 Tonnen Lebensmittel landen im Müll

Das Aufkommen und die Zusammensetzung an Lebensmittelabfall in Luxemburg wurde nach Angaben der Umweltverwaltung aus verschiedenen Quellen zusammengefasst, etwa den Daten aus verschiedenen Abfallstatistiken, den Ergebnissen einer Befragung ausgewählter Unternehmen oder den Resultaten der landesweiten Restabfallanalyse 2018/2019.

Dabei wurde eine Gesamtmenge von 70.800 Tonnen Lebensmitteln errechnet, die jedes Jahr von Gastronomie, Handel, Großküchen und Privathaushalten entsorgt werden. Das sind rund 118 Kilo pro Einwohner und Jahr. Zwar sei das Gesamtvolumen an Lebensmitteln im Restmüll seit 2016 durch die steigende Bevölkerungszahl leicht angestiegen (+4,8 Prozent), das Pro-Kopf-Aufkommen jedoch sei demnach gesunken (-3,8 Prozent).

Lebensmittel im Wert von 46,5 Millionen Euro

Der Großteil der Lebensmittelabfälle entstehe in Privathaushalten: In Luxemburg werden pro Jahr 53.270 Tonnen Lebensmittel über Restmüll, Biotonne und Kompost entsorgt. Das sind etwa 75 Prozent der gesamten Lebensmittelabfälle. Jeder der 602.000 Einwohner Luxemburgs produziert somit im Schnitt 88,5 Kilo Lebensmittelabfälle im Jahr (Stand: 2018), wovon etwa 23,5 Kilo pro Kopf (14.200 Tonnen) vermeidbar gewesen wären. Der Rest der Lebensmittelabfälle verteilen sich auf die Bereiche Gastronomie (5250 Tonnen im Jahr), Großküchen (7100 Tonnen pro Jahr), Handel (5150 Tonnen jährlich)

Außerdem ist der vermeidbare Anteil der Lebensmittelabfälle im Restmüll um rund 37 Prozent zurückgegangen. Gründe hierfür vermutet die Umweltverwaltung in einer gesteigerten Sensibilität und veränderten Gewohnheiten, wie etwa das Kompostieren oder Trennen von Biomüll.

Die 2019 durchgeführte Restabfallstudie hat gezeigt, dass sich ein hoher Anteil an Lebensmitteln (bis zu 30 Prozent) im Restmüll befinden. Monetär werden die über den Restmüll entsorgten vermeidbaren Lebensmittelabfälle auf 75,50 Euro pro Einwohner und Jahr geschätzt, also 46,5 Millionen Euro pro Jahr für ganz Luxemburg.

