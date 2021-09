«Die Häftlinge haben viel Geduld bewiesen»

In den luxemburgischen Gefängnissen herrscht Platzmangel, besonders zu Coronazeiten ist dies problematisch. Steckt sich ein Inhaftierter an, ist es schwierig den Erkrankten von den anderen zu isolieren. Angesichts dieser Situation haben die luxemburgischen Strafvollzugsbehörden drastische Regeln für Besuche bei Häftlingen eingeführt, die am Donnerstagmorgen auf Initiative der CSV im Parlamentsausschuss diskutiert wurden.

Unbeaufsichtigte Besuche sind derzeit nicht möglich, selbst unter Aufsicht dürfen sie nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Die Strafvollzugsbeamten erklärten, dass diese Maßnahme im November gelockert werden soll: Inhaftierte können dann – unter der Bedingung, dass sie sieben Tage in Einzelhaft verbringen – einstündige Besuche empfangen. Claudia Monti, externe Kontrolleurin für Orte des Freiheitsentzugs, sagte, dass «die Maßnahmen zu restriktiv sind und die Gefangenen seit Beginn der Pandemie viel Geduld bewiesen haben». Ihrer Meinung nach sind diese Besuche für das Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung.

Die Gefängnisbeamten erklärten, dass noch nicht alle Gefangenen geimpft worden seien und dass sie Infektionen verhindern wollen. Für Besucher würden zwar die CovidCheck-Auflagen gelten, das Risiko der Virusverbreitung bestehe aber dennoch, so die Gefängnisleitung. Derweil wird die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahmen in Frage gestellt, da sie strenger sind als die im Covid-Gesetz vorgesehenen. Laut Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) ist das Umfeld der Gefängnisse spezifisch und unterliegt daher nicht den üblichen Regeln. Dennoch einigte man sich am Ende der Sitzung am Donnerstag darauf, die Isolationshaft nach Besuchen nicht zwingend vorzuschreiben.

(L'essentiel)