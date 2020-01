Nazi-​​Tags prangen an vielen Wänden in Luxemburg

Ein Geschäft in der Rue Chimay zwischen Samstag und gestern Abend, ein Gebäude auf der Avenue Kennedy in Kirchberg, die Bushaltestelle «place de Nancy». An mehrere Gebäude und auf Gegenstände schmierten Schmutzfinken das Wort «Nazi» und beschimpften prominente Luxemburger. Oft in Verbindung mit der Zahl «8», die Zahl wird oft als Chiffre für Adolf Hitler verwendet. Abgeleitet vom achten Buschstaben des Alphabets – «H».

In der Rue de Bouillon wurde ein «Ich würde dich umbringen, Nazi» an eine Wand geschrieben, während ein Wohnhaus in der Rue Marie-Adélaïde und ein Privathaus in der Rue de Hollerich ebenfalls besprüht wurden. Der Place de France in Merl und eine Schule in der Rue de l'Aciérie gehörten ebenfalls zu den Tatorten.

In jedem Fall wurden Untersuchungen eingeleitet. Die Polizei hat am Mittwoch auch einen Zeugenaufruf zu diesem Thema gestartet. Personen, die über Informationen zur Identifizierung der Urheber verfügen, können die Polizeiwache der Oberstadt unter 244 21 1000 anrufen.

(th/L'essentiel)