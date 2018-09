Zwei Luxemburger in brenzligen Unfall verwickelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der deutschen A7 in Schleswig-Holstein wurden am Samstag zwei Luxemburger leicht und mittelschwer verletzt. Sie kamen mit ihrem Mercedes in Höhe der Ausfahrt Großaspe aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, überschlugen sich mehrfach und kamen schließlich hinter einem Zaun zum Stehen. Das Auto beschädigte die Begrenzung auf etwa 200 Metern, wie die Kieler Nachrichten melden.

Die beiden Insassen mussten von den Rettungskräften aus dem Wrack befreit werden. Im Innern des Pkw lösten laut Polizeiangaben alle Airbags aus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Karosserie komplett zerstört, die Motorhaube abgerissen und Fahrzeugteile über Dutzende Meter der Straße verteilt. Insgesamt wurden drei Feuerwehren zum Unfallort gerufen. Die Polizei sicherte den Unfallort ab und leitete den Verkehr auf zwei Spuren daran vorbei.

(sw/L'essentiel)