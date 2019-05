2000-​​Tonnen-​​Struktur kommt unter die Erde

Artikel per Mail weiterempfehlen

In den nächsten Stunden startet in Walferdingen eine kniffliger Bauabschnitt: Unter ein Gleisbett wird ein 2000 Tonnen schwerer Tunnel geschoben, den künftig sowohl Autofahrer, als auch Fußgänger nutzen sollen. Der Bahnübergang, der bisher den Verkehrsfluss an der Stelle abbremste, verschwindet.

Besagte Bauphase startet am Freitag um 14 Uhr uns soll bis Montag abgeschlossen sein. Währenddessen ruht der Zugverkehr. 80 Mitarbeiter der Firma Tralux Construction wechseln sich in der Zeit in Schichten ab. Ihre Vorgehensweise ist neu: Anstatt das Gleis über einen längeren Zeitraum stillzulegen und den Tunnel darunter zu errichten, wurde er wenige Meter von der Stelle entfernt gebaut. Er wird nun unter das Gleis geschoben, wie die Baufirma erklärt.

Die kolossale Betonkonstruktion ist rund 25 Meter lang, mehr als zwölf Meter breit, fast 7,50 Meter hoch und wiegt stolze 2000 Tonnen. «Wir werden eine Laufbahn für den Tunnel legen. Auf Führungsleisten wird er bis zur endgültigen Montageposition bewegt. Später kommt der Bahndamm und wir verlegen wieder die Gleise», sagt Claude Gabay von Tralux Construction.

