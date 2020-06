Autofahrer schläft in Ausfahrt von Restaurant ein

Am Dienstag hat sich die großherzogliche Polizei mit mehreren Fällen mit Alkoholeinfluss im Straßenverkehr beschäftigt, darunter ein besonders kurioser Fall: Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilte, blockierte ein Autofahrer gegen 17 Uhr die Ausfahrt eines Schnellrestaurants in der Rue du Brill in Fötz. Vor Ort stellten die herbeigerufenen Beamten fest, dass der Fahrer hinter dem Steuer eingeschlafen war. Der Alkoholtest verlief positiv. Der Führerschein wurde dem Mann entzogen, eine Strafanzeige erstellt.

Eine Strafanzeige erwartet auch einen Autofahrer, der am Dienstagabend gegen 23 Uhr kurz vor der Ortschaft Knaphoscheid durch sein Fahrverhalten aufgefallen war. Auch bei ihm verlief der Alkoholtest positiv, lag aber unter 1,2 Promille, weshalb sein Führerschein nicht entzogen wurde.

Ganz anders der Autofahrer, der einer Polizeistreife kurz nach Mitternacht auf der A 1 auffiel – mit etwa 160 Stundenkilometer im Tunnel Cents. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten einen erhöhten Alkoholeinfluss beim Fahrer fest. Eine Strafanzeige wurde erstellt, der Führerschein wurde eingezogen.

(L'essentiel)