Acht Unfallverletzte innerhalb einer Stunde

Die Rettungskräfte waren am Montagabend sehr gefragt: Zwischen 17.45 und 18.50 Uhr ereigneten sich an unterschiedlichen Stellen im Land fünf Verkehrsunfälle. Zunächst kam es auf der Route de Luxemburg in Bettemburg zu einem Verkehrsunfall, zwei Menschen wurden verletzt. Um 18.07 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto auf der RN15 in Heiderscheid. Drei Menschen wurden verletzt.

Die Bilanz drei weiterer Zusammenstöße zwischen jeweils zwei Fahrzeugen: jeweils eine verletzte Person. Der erste Unfall ereignete sich um 18.24 Uhr auf der Route d'Esch an der La Cloche d'Or, ein weiterer um 18.29 Uhr auf dem CR101 in Clemency im Südwesten des Landes, der dritte Unfall ereignete sich um 18.51 Uhr in Mertzig.

Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Amgaben.

(nc/L'essentiel)