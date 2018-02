Das Wunder des Luxemburger Satelliten

Die Falcon-9-Rakete, die am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral den luxemburgischen Militärsatelliten GovSat-1 in die Erdumlaufbahn brachte, hat ihren Dienst mit Bravour erfüllt. Und mehr noch: Die Trägerrakete, die lediglich zum Start diente und über dem Meer abgeworfen wurde, hat «erstaunlicherweise ihren Sturz überlebt», wie Elon Musk, Chef des beteiligten Raumfahrtunternehmen Space X mitteilte.

This rocket was meant to test very high retrothrust landing in water so it didn’t hurt the droneship, but amazingly it has survived. We will try to tow it back to shore. pic.twitter.com/hipmgdnq16