Mindestlohn ist zum 1. Januar um 55 Euro gestiegen

Zum 1. Januar ist in Luxemburg der Mindestlohn gestiegen. Dieser beziffert sich nun auf 2256,95 Euro monatlich und und liegt somit um etwas mehr als 55 Euro höher als im Vorjahr. Aufgrund der neuen sozialen Parameter, die ab dem 1. Januar gelten und am heutigen Montag bekannt gegeben wurden, sind auch für Arbeitnehmer unter 18 Jahren weiterhin niedrigere Beträge vorgesehen. Auf der Rentenseite stieg die persönliche Mindestrente auf 1985,56 Euro.

Andere Leistungen wie etwa das Kindergeld wurden zum Jahreswechsel ebenfalls erhöht: Für jedes Kind ist ein Betrag von 271,66 Euro vorgesehen, also 6,66 Euro im Monat mehr. Für Kinder, die vor der Reform am 1. August 2016 geboren wurden, gilt noch das alte System, bei dem die Berechnung von der Anzahl der Kinder im Haushalt abhängt. Die Zulagen werden nun wie die Löhne und Renten wieder an die Inflation angepasst.

Geburten- und Schulanfangsbeihilfe bleiben unverändert

Bei der Krankenversicherung erhöht sich allerdings auch die Beteiligung an Krankenhausaufenthalten. Hier werden nun 23,10 Euro pro Tag fällig – ein kleines Plus im Vergleich zum Vorjahr (22,54 Euro). Auch die Höchstgrenzen für die Vergütung des Elternurlaubs wurden leicht erhöht, von mindestens 2201,93 Euro bis maximal 3669,88 Euro.

Die Geburtsbeihilfe (580,03 Euro) bleibt hingegen unverändert, ebenso wie die Schulanfangsbeihilfe (115 und 235 Euro, je nach Alter).

