Mehr Unternehmen melden Insolvenz an

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen betrug in der ersten Jahreshälfte 2019 in Luxemburg 628. Ein Jahr zuvor waren 611 von ihnen in die Insolvenz gerutscht, ein Anstieg von 2,8 Prozent, wie aus einem am Donnerstag von Creditreform Luxemburg veröffentlichten Bericht hervorgeht.

«Die Zahl der Unternehmen, die älter als fünf Jahre sind, stieg wieder auf 78,8 Prozent (Anmerkung der Redaktion: der Gesamtzahl der Insolvenzen), gegenüber 76,60 Prozent im Vorjahr. Der Anteil der Insolvenzen von Unternehmen weniger als fünf Jahren alt sind, ging von 23,4 Prozent auf 21,2 Prozent zurück», stellt das Inkassounternehmen in seiner Pressemitteilung fest.

470 Fälle im Dienstleistungsbereich

Am stärksten betroffen war der Dienstleistungssektor mit 470 Fällen in den ersten sechs Monaten des Jahres, verglichen mit 439 im Jahr 2018 (+7 Prozent). Im Einzelhandel schlossen 128 Unternehmen, neun weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Ausfälle im Bausektor bleibt gleich, 29; im verarbeitenden Gewerbe fällt sie auf eine Einheit, verglichen mit sechs im Vorjahr. Im Einzelnen wurden 555 Ausfälle beim Bezirksgericht Luxemburg (+10 Einheiten) und 73 beim Bezirksgericht Diekirch (+7) verzeichnet.

Zunahme der Insolvenzen von Aktiengesellschaften

«In diesem Jahr gibt es kein bekanntes Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, das einen so schweren Misserfolg erlitten hat. Vor allem kleine Unternehmen sind gescheitert», bemerkt Herbert Eberhard, Geschäftsführer von Creditreform Luxemburg. Eine deutliche Zunahme der Insolvenzen von Aktiengesellschaften (SA) wurde festgestellt (270 gegenüber 232). Die Insolvenzen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung (SARL) sanken auf 343 (-6,5 Prozent), machen aber immer noch mehr als die Hälfte der Gesamtheit aus (55 Prozent).

(mv/L'essentiel)