Dieser Tankausflug endete mit einer Geldstrafe

Die Polizei musste am Mittwoch an einer Tankstelle in der Route de Trèves in Grevenmacher eingreifen: Zwei Männer füllten einen etwa 1000 Liter umfassenden Tank, der auf einem Anhänger eines in Deutschland zugelassenen Lieferwagens stand. Mehr als 500 Liter hatten sie bereits getankt.

Passanten forderten die Polizei an, die die Halterung des Tanks als verdächtig empfand. Tatsächlich war der Tank nicht ausreichend gesichert, der Fahrer besaß zudem keinen Führerschein zur Beförderung gefährlicher Güter. Das Fahrzeug war auch nicht versichert. Die beiden Männer wurden mit einer Geldstrafe belegt und der Lastwagen inklusive Tank beschlagnahmt.

(L'essentiel)