LuxCon begeistert Fantasy-​​Fans bis Sonntagabend

Artikel per Mail weiterempfehlen

Manga, Steampunk, Fantasy-Literatur, Videospiele, Science Fiction, Robotik, Legos. All diese Dinge stehen auf dem Programm der LuxCon, einer Convention für Fans des Imaginären. Bis Sonntag findet die Veranstaltung im Geesseknäppchen Forum (Luxemburg-Stadt) statt.

«Wir sind stolz, den amerikanischen Schauspieler Phoenix James, der im letzten Star-Wars-Film mitgespielt hat, sowie weitere berühmte Persönlichkeiten aus dem Bereich der Fantasy-Literatur begrüßen zu dürfen», sagt Luc, Mitglied der Science Fiction and Fantasy Society Luxembourg, und Organisator der LuxCon.

Egal ob man eher auf aufwändige Kostüme oder Mangacomics steht – auf der LuxCon ist für jeden Geschmack in freundschaftlicher Atmosphäre etwas dabei. Nadia, Mariel und Chrissie sind ebenfalls gekommen, um ihre Leidenschaft mit anderen Insidern zu teilen. «Es ist toll, all diese talentierten Leute zusammen an einem Ort zu sehen», sagt die 23-jährige Cosplayerin Nadia «Niemand urteilt hier, nur Kreativität und Vergnügen zählen.»

(L'essentiel)