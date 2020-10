Klimaaktivisten appellieren an die Chamber

Die Luxemburger Parlamentarier sind am Dienstag vor der Wiederaufnahme der Plenarsitzungen von Umweltaktivisten begrüßt worden. Mitglieder verschiedener Umweltverbände haben auf der Place d'Armes vor dem Cercle Cité, wo aktuell die Sitzungen der Chamber stattfinden, große Poster und Plakate positioniert.

Nach Angaben von Youth for Climate Luxembourg kamen 400 gesammelte Plakate zusammen, um für eine konsequente Klimapolitik an die Parlamentarier zu appellieren. Wie auf einem ihrer Banner zu lesen war, ist «Klimaneutralitéit 2030» ein zentraler Punkt, den YFCL von der Regierung Luxemburgs fordert.

«Wir nehmen die Klimaziele ernst.»

Delphine Dethier von Votum Klima erklärte die Idee hinter der Aktion so: «Wir wollen die Menschen daran erinnern, dass die Klimadebatte nicht aufhören darf. Im Gegenteil, sie muss Priorität bleiben». Außerdem prangerte sie an, dass frühere Zusagen der Politik nicht eingehalten worden seien, so zum Beispiel höhere Treibstoffsteuern.

In seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstagnachmittag griff Xavier Bettel diesen Punkt auf. An ihrem Plan, CO2-Emissionen künftig stärker zu besteuern, halte die Regierung fest. «Wir wollen ein klares Signal setzen, dass wir die Klimaziele ernst nehmen», erklärte er.

Auf eine große Demonstration haben die Klimaverbände verzichtet, um krisengerecht für ihre Ziele werben.

(mei/jg/L'essentiel)