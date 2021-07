Luxemburger Paar hilft Kindern in Tansania

Für die 23-jährige Nadine Sousa Almeida und den 29-jährigen Jussi Jaatinen beginnt Anfang August eine Reise ins Ungewisse. Das junge Paar wird einen sechsmonatigen Freiwilligendienst in Ilula in Tansania absolvieren, der vom Nationalen Jugendwerk betreut wird. Sie werden mit der NGO IOP Luxemburg zusammenarbeiten, die ein Bildungs- und Patenschaftsprogramm für gefährdete Kinder betreibt.

Nadine und Jussi haben sich letztes Jahr mitten in der Pandemie kennengelernt. «Wir arbeiteten in der Kindertagesstätte des ASBL arcus, Jussi als Erzieher und ich im Rahmen meines Studiums der Ernährung und Psychologie», erzählt Nadine. «Wir haben uns mit den gleichen Wünschen und Plänen für die Zukunft gefunden», sagt sie mit einem Lächeln.

Vor ihrer Abreise sammeln sie Geld durch den Verkauf von Kunsthandwerk, das die Kinder vor Ort hergestellt haben. Die Einnahmen sollen den Bau von Sportplätzen in Ilula ermöglichen. Was erwartet die beiden in Tansania? «Wir werden sowohl Englisch unterrichten als auch mit den Müttern an der Ernährung ihrer Kinder arbeiten. Denn neben dem Waisenhaus werden wir auch Familien in der Umgebung unterstützen», erklärt Nadine. Die Kinder ständen sehr früh für die Schule auf, aber gleichzeitig sei ein lokales Motto «Langsam!», merkt die 23-Jährige an. Sie erwartet für beide einen Kulturschock.

