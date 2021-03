Wie geht es an Ostern weiter, Herr Bettel?

Was kommt nach dem 2. April? Kann Luxemburg es sich leisten, die Beschränkungen zu lockern oder sind die Infektionszahlen im Land dafür zu hoch? Premierminister Xavier Bettel verriet am Dienstag, dass die Option die Außengastronomie zu öffnen auf dem Tisch liege, eine Rückkehr zu Normalbetrieb in geschlossenen Räumen aber ausgeschlossen sei.

Nach dem Regierungsrat werden der Premier und Gesundheitsministerin Paulette Lenert die getroffenen Entscheidungen vor der Presse erläutern. Sie können die Pressekonferenz im Livestream ab 15.30 Uhr bei L'essentiel verfolgen.

(L'essentiel)