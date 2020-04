«Sogar Pjanic wollte, dass ich vorbeikomme»

Wenn in Luxemburg die Bewegungseinschränkung aufgehoben wird und die Geschäfte wieder Kunden empfangen dürfen, werden die meisten Menschen nicht mehr ganz so gut gestylt sein, wie vor der Corona-Krise. Kein Wunder: Auch die Friseursalons mussten vorübergehend schließen.

Davon betroffen ist jeder, auch die Stars des europäischen Fußballs. Ken Kries hat einen mobilen Friseursalon, den Barbertruck. Und er bekommt derzeit viele Anfragen, ob er noch Hausbesuche bei seinen Kunden macht. «Sogar Miralem Pjanic hat mich angerufen, ob ich zu ihm nach Schifflingen komme», sagt er. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin ist während der Unterbrechung des Ligabetriebs in der Serie A nach Luxemburg gekommen.

Doch auch ein Star wie Pjanic beißt bei Kries derzeit auf Granit. «Ich mache keine Ausnahmen. Die Handwerkskammer hat deutlich gemacht, dass das Friseurgewerbe während der Pandemie ausgesetzt ist. Haareschneiden und den Sicherheitsabstand einhalten funktioniert nicht.», sagt Kries. Er vertröstet seine Kunden: «Mein Truck fährt wieder, sobald die Restriktionen gelockert werden.»

« Die Glatze ist konsequent »

In den sozialen Netzwerken hat der Friseur und Barbier eine Challenge gestartet: Wer sich den Kopf kahl rasiert und ihm ein Beweisfoto zuschickt, bekommt nach der Krise einen kostenlosen Haarschnitt. «Die Glatze ist in diesen Zeiten die einzige konsequente Frisur», sagt Kries.

Ansonsten empfiehlt der Friseur den Männern die Haare im Bereich der Ohren und in Nacken nachzuschneiden. «Oder die Frau oder Freundin bitten, die Haare an den Seiten auf sechs oder neun Millimeter zu trimmen und den Rest etwas zu kürzen. Das ist auch nicht allzu schwierig», so der Friseur.

Und die Damen? «Frauen kommen wohl ohne einen Haarschnitt durch. Ansonsten empfehle ich ein Haargummi. Auf Youtube gibt es auch gute Tutorials.»

Apropos Tutorials: Für die L'essentiel-Leser hat Kries ein Video (oben) mit nützlichen Tipps aufgenommen.

(th/L'essentiel)