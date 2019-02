«Pachamama» will beim César abräumen

Die Kritiken lassen aufhorchen: Als «blendend» und «Juwel des Kinos» wurde der Animationsfim «Pachamama» am Donnerstag auf dem französischen Filmfestival César bezeichnet. Das 72 Minuten lange Werk des Argentiniers Juan Antin, der im Dezember 2018 in den Kinos anlief und ab Juni 2019 auf Netflix zu sehen sein wird, wurde im Differdinger Kreativzentrum von «Doghouse Films»koproduziert. Etwa 14 Monate lang arbeiten etwa 30 Personen in Luxemburg an dem Projekt – nun ist er für einen der begehrten Preise nominiert.

«Wir sind seit 2013 dabei und haben uns voll und ganz in unsere Arbeit vertieft», sagt Doghouse-Produzent Pierre Urbain. Die Arbeit an «Pachamama» bezeichnet er als großartige Gelegenheit und fantastisches Abenteuer: «Wir sind vor allem für die Landschaften zuständig. Dieser Film entsprach genau unserem Wunsch, Teil von einem Autorenfilmen zu sein, der nicht allzu sehr im Mainstream angesiedelt ist und durch sein Design erzählt.»

«Luxemburg ist immer offen»

«Als der Film in Frankreich und Luxemburg in den Kinos lief, wussten wir, dass wir ins Schwarze getroffen hatten», erklärt David Mouraire, Verwaltungs- und Finanzdirektor der Produktionsfirma. Das Feedback der Kritiker sei überwältigend gewesen. «Das hat unsere Erwartungen definitiv übertroffen. Mehrere Festivals haben «Pachamama» in ihr Programm aufgenommen «und mit mehr als 220.000 Zuschauern in Frankreich kann man auch sagen, dass er beim Publikum beliebt war», ergänzt Mouraire.

Ohne den Filmfonds Luxemburg und seine finanzielle Unterstützung sei es seiner Firma nicht möglich gewesen, bei dem Film mitzuwirken. «Die Nominierung für einen César ist sehr gut für Luxemburg. Da Land ist immer offen für internationale Koproduktionen. Hier gibt es viele talentierte Künstler», sagt Urbain.

Der Champagner steht kalt

In der Kategorie «Bester Animationsfilm» konkurriert «Pachamama» mit zwei Filmen «mit einem viel höherem Budget» wie es Mouraire diplomatisch ausdrückt. «Wir sind ganz klar in der Rolle des Herausforderers. Wir sind aber selbstbewusst und haben den Champagner für den Fall der Fälle schon einmal kalt gestellt», sagt Urbain und lacht.

Die Entscheidung fällt am heutigen am Freitag ab 21 Uhr bei der César Verleihung. Kanal + überträgt die Veranstaltung.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)