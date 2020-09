Parkhaus Saint-​​Esprit schließt wegen Bauarbeiten

Eine weitere Parkhaus-Baustelle in Luxemburg: Das Parkhaus Saint-Esprit mit Zugang zum Gerichtsbezirk wird ab Ende Oktober aufgrund von Bauarbeiten geschlossen werden. Dies berichtet das Luxemburger Wort. Demnach wird das Gebäude mit 162 Stellplätzen im kommenden Monat renoviert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich in einem halben Jahr abgeschlossen sein. Insgesamt sollen 6,5 Millionen Euro investiert werden.

Zur Erinnerung: Die Renovierungsarbeiten am Knuedler-Parkhaus, die 2013 begannen, sollen 2023 abgeschlossen sein. Außerdem werden derzeit am Parking des Martyrs, der im September 2019 Feuer fing, Arbeiten durchgeführt. Auch die Renovierung des Parkhaus auf der Place du Théâtre ist bereits in Planung.

(L'essentiel)