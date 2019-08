Polizei blitzt demnächst aus Streifenwagen

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Spanien werden seit Anfang August mit Kamera ausgestattete Drohnen zur Verkehrsüberwachung eingesetzt. Damit sollen Verkehrssünder ertappt und bestraft werden. Neben Spanien experimentieren auch französische Départements mit der Verkehrsüberwachung durch Drohnen. Wie sieht es damit in Luxemburg aus? Nach Angaben eines Sprechers des Verkehrsministeriums erschienen «Drohnen zur Verkehrskontrolle nicht an der Tagesordnung».

Dennoch würden neue Maßnahmen getroffen werden. Der im vergangenem Mai vom Minister für Innere Sicherheit und der Mobilität, François Bausch (Déi Gréng), vorgelegte Verkehrssicherheitsaktionsplan für 2019-2023 sieht eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherung vor. Darunter ein Drittel repressiver und zwei Drittel präventiver Maßnahmen.

Horizont 2021

Der erste Strecken-Radar soll demnächst in Betrieb gehen. Bei den Kontrollen soll schwerpunktmäßig auf Fahrten unter Alkohol und Drogen und mit hoher Geschwindigkeit gelegt werden. Außerdem wird der Fokus auf den Radfahrerschutz, einen verbesserten Fahrunterricht und auf eine schnellere Beschlagnahmung des Fahrzeugs gesetzt. Auch wenn in Luxemburg Drohnen nicht zur Verkehrsüberwachung geplant sind, könnten diese jedoch durch gewisse Streifenfahrzeuge der Police Grand-Ducale ersetzt werden. Der Aktionsplan sieht nämlich vor, dass in Zukunft Geschwindigkeitskontrollen mittels mit Kamera ausgestatteten Fahrzeugen durchgeführt werden könnten.

Die Machbarkeit des Projekts soll von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung des Ministeriums für Innere Sicherheit untersucht werden. Die Idee soll im Laufe des Jahres 2021 konkretisiert werden. Immer mit dem gleichen Ziel: Null Todesopfer, null Schwerverletzte auf den Straßen bis 2022. Da hat Luxemburg noch einen langen Weg vor sich. Zu Beginn des Jahrhunderts verzeichnete das Land mehr als 70 Todesopfer und insgesamt 352 Schwerverletzte auf den Straßen – gegen respektiv 25 und 256 im Jahr 2018. Nach eigenen Zahlen von L'essentiel forderten in diesem Jahr Verkehrsunfälle bereits zehn Todesopfer.

(jw/L'essentiel)