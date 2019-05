Großes Polizeiaufgebot am Tag der Beisetzung

«Nichts soll dem Zufall überlassen bleiben», sagt Frank Stoltz, Sprecher der Großherzoglichen Polizei, und meint damit die Sicherheitsvorkehrungen, die für Samstag anlässlich der Beerdigung von Großherzog Jean, getroffen wurden.

Die Maßnahmen werden auf einer der höchsten Sicherheitsstufen durchgeführt. «Das ist vergleichbar mit dem Besuch eines Staatsoberhauptes, aber auf einem noch höheren Level», erklärt Stoltz. «So, als würden 15 Staatsoberhäupter auf einmal anreisen.».

Verstärkte Polizeikontrollen wird es am Flughafen Findel, in der Nähe des Palastes sowie an der Kathedrale geben, dort werden Beamte in Uniform patroullieren, aber es werden auch Polizisten in zivil vor Ort sein.

Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen

«Wir werden auch weiträumig nach Sprengstoff suchen.» Die Polizei werde zudem während der Prozession mit der großherzoglichen Familie im Einsatz sein.

Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.«Wir werden auch im Verkehr Kontrollen durchführen. Viele Straßen und Parkplätze sind gesperrt. Da werden die Kollegen auch ein Auge drauf haben. Die Verkehrspolizei wird hochrangige Gäste auf der Strecke zwischen Flughafen und Innenstadt eskortieren», sagt Frank Stoltz. Zu guter Letzt fordert er alle Bürger zur Wachsamkeit auf: «Wenn jemandem etwas verdächtig vorkommt, kann er die 113 wählen oder sich an einen Polizisten wenden.» Davon wird es am kommenden Samstag in der luxemburgischen Hauptstadt ja genug geben.

(L'essentiel/Gaël Padiou)