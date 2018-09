Über 7000 INL-​​Schüler starten ins neue Schuljahr

Am heutigen Dienstagmorgen nahmen zahlreiche Erwachsene ihre Plätze an den Schulbänken in den neu renovierten Räumlichkeiten des National Institute of Languages (INL) am Glacis ein. Das neue Schuljahr hat nun auch in der renommierten Sprachenschule begonnen. An den drei Standorten Luxemburg, Belval und Mersch werden für dieses Herbstsemester mehr als 420 Kurse für Erwachsene angeboten. Bislang haben sich bereits 7367 Schüler angemeldet.

«Das INL bietet acht Sprachen an. Die Französischkurse sind am beliebtesten, dicht gefolgt von Luxemburgisch. Für letztere steigt die Nachfrage stark an. Wir bilden deswegen neue Lehrer aus, um unser Angebot auszubauen», so Schulleiterin Karin Pundel. «In den Französischkursen bleiben die meisten Schüler, bis sie die Sprache möglichst perfekt beherrschen, während es bei Luxemburgisch eher um die Grundlagen geht, die im Hinblick auf den «Sproochentest» gebraucht werden».

Ausnahmen bestätigen die Regel

Aber es gibt auch Ausnahmen. «Ich lebe jetzt seit fast 20 Jahren im Großherzogtum und ich werde endlich mit meiner Schwiegermutter Luxemburgisch sprechen können», lächelt der 57-jährige Jeremy. Halit (29) und Reyhan (35) haben mit Französisch begonnen und wollen anschließend mit Luxemburgisch weitermachen. «Wir möchten dauerhaft in Luxemburg bleiben und denken, dass dies die beiden wichtigsten Sprachen für die Integration sind», erzählt das junge türkische Paar.

Parveen (29) bestätigt dies: «Hier sind sogar die Angaben zu Produkten in Supermärkten auf Französisch! Ich muss die Sprache unbedingt beherrschen», so die junge Inderin. «Es wird mir dabei helfen, die Texte und die Musik, die ich höre, zu verstehen», fügt sie hinzu. «Mein Mann kam hierher, um zu arbeiten und ich möchte auch einen Job finden, darum ist Französisch wichtig für mich». Zusätzlich zu den tollen Lernmöglichkeiten bietet das INL auch die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen. Die meisten Lernenden gehen in kleinen Gruppen von zwei bis drei Freunden durch die Gänge. «Wir haben gerade unseren ersten Kurs zusammen gemacht und festgestellt, dass wir die gleiche Muttersprache haben», erzählen Percy (30) und Geir (47).

(Séverine Goffin/L'essentiel)