«Wir müssen das Vertrauen der Kunden gewinnen»

Der Nationale Verband der Hoteliers, Restaurant- und Cafébesitzer des Großherzogtums Luxemburg hat das Qualitätssiegel «Safe to serve» ins Leben gerufen. «Ziel ist es, das Vertrauen der Kunden durch eine freundliche Atmosphäre zu gewinnen», sagt der Generalsekretär François Koepp. Um das Siegel zu erlangen, müssen sich Betriebe verpflichten besondere Hygienemaßnahmen einzuhalten, die nicht nur von den Gesundheitsbehörden sondern zusätzlich auch von der Horesca kontrolliert werden. So müssen etwa «Tische und andere Oberflächen gereinigt werden, nachdem die Kunden sie berührt haben», sagt Koepp.

Dabei scheint die Herausforderung, Kunden anzuziehen, nicht besonders groß zu sein. Viele Gäste saßen bereits am Mittwochmorgen zur Wiedereröffnung auf der Terrasse auf dem Knuedler. Innerhalb von zwei Tagen haben bereits 180 Restaurants und Cafés ihr Interesse an dem Siegel signalisiert und 60 haben bereits ihr Starter-Kit erhalten. In der Satzung hat die Horesca die Voraussetzungen für den Erhalt des Siegels niedergeschrieben. Die darin enthaltenen Maßnahmen schließen die von der Regierung auferlegten Maßnahmen mit ein und gehen sogar über das von der Regierung geforderte Maß hinaus. So sind beispielsweise im Café «Beim Renert» am Mittwoch die Tische, die weniger als 1,5 Meter voneinander entfernt waren, durch eine Plexiglasscheibe getrennt.

In der Branche schätzt man, dass man durch den Lockdown einen Umsatzverlust von, auf das Jahr gerechnet, 20 Prozent erleiden werde. Für die Wiedereröffnung kann der Sektor «auf die Beihilfen zählen, die anderen Unternehmen im Rahmen des Solidaritätsfonds gewährt werden», erklärt Lex Delles, Minister für Mittelstand und Tourismus. Einige Gemeinden erteilen auch Bars und Restaurants die Erlaubnis, ihre Terrassen zu erweitern. «Wir werden abwarten müssen, wie sich die Gesundheitsmaßnahmen auf den Umsatz des Sektors auswirken werden», betont François Koepp. Aber eines steht für ihn fest: «Wir werden unsere Preise nicht erhöhen, das wäre kontraproduktiv.»

(sg/l'essentiel)