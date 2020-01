Autohändler sind gerüstet für viele Fragen

30.000 Besucher werden an diesem Wochenende zum großen Autofestival erwartet. Die Autohäuser im Land sind auf den Ansturm bestens vorbereitet. Fragen zum Thema der neuen EU-Norm WLTP dürften als die häufigsten gelten. Dieses neue Messverfahren der Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte könnte für viele Modelle die Kfz-Steuer erhöhen.

In Luxemburg tritt die neue WLTP-Norm erst am 1. März in Kraft. Jedoch sind die Autohändler bereits dazu verpflichtet, die Werte zugleich gemäß des alten (NEDC) und des neuen (WLTP) Messverfahrens anzuzeigen. «Während die Mehrheit der Autohändler dieser Verpflichtung nachkommen, sind manche Werte noch falsch angegeben», so das Ministerium für den Verbraucherschutz. Während des Autofestivals dürften diesbezüglich verstärkte Kontrollen durchgeführt werden.

Ausbildung für den luxemburgischen Markt

Die neue Norm soll den Verbraucher besser informieren und gleichzeitig dabei helfen, sich gezielter für das Klima einzusetzen. Die Regierung empfehlt dem potentiellen Fahrzeugkäufer, sich gut über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen gemäß der WLTP-Norm zu informieren.

Die Autoverkäufer vom Autohaus Losch in Bonneweg wurden beim House of Automotive ausgebildet. «Die Ausbildung ist spezifisch für den luxemburgischen Markt gedacht. Die Teilnehmer wurden ausgebildet, um auch über die luxemburgische Kfz-Steuer und generell über die WLTP-Norm informieren zu können», erklärt der Direktor von House of Automotive, Manuel Kiefer.

«Verzweiflung beim Thema Aufladen»

Während das Interesse an Elektroautos wächst, sind sich viele Kunden immer noch sehr unsicher. «An welcher Steckdose kann ich mein Auto aufladen?» oder «Wie lade ich mein Auto zuhause auf?», gibt Autodis-CEO Marc Graas die häufigsten Fragen wieder.

Aufgrund der sozialen Medien seien manche Kunden jedoch besser informiert, als die Autoverkäufer selbst, erklärt Francis Reydel, Verkaufsleiter beim Autohändler Ford Collé. Deshalb wurde sein Team nicht nur über die Produkte der eigenen Marke, sondern ebenfalls über die der Konkurrenz geschult.

Neben den technischen und kommerziellen Aspekten bleibe das Autofestival aber weiterhin ein entspannte Gelegenheit, bei der sich jeder über sein Traumfahrzeug schlau machen kann, so Kiefer.

(L'essentiel)