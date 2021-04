Die Schäden in Diekirch werden sichtbar

Die alte Brauerei in Diekirch stand in der Nacht zum Sonntag in Flammen. Rund 100 Feuerwehrleute kämpften gegen den Brand an und verhinderten, dass das Feuer auf die Nachbargebäude übergriff. Erste Berichte deuteten auf große Schäden hin. Die Fotos, die am Sonntag im Tageslicht aufgenommen wurden, bestätigten die Befürchtungen.

Glücklicherweise sind durch das Feuer keine Personen verletzt worden. Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Hinweise werden unter der Nummer 244801000 entgegen genommen.

(nc/L'essentiel)