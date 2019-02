Einige Jahrestickets lohnen sich nicht mehr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ab dem 1. März 2020 ist der öffentliche Verkehr – Zug-, Bus-, und Straßenbahntransport – in Luxemburg für alle gratis. Das Großherzogtum ist damit das erste europäische Land, das auf seinem gesamten Staatsgebeit einen kostenlosen Nahverkehr einführt. An diesem Mittwoch erinnert das Mobilitätsministerium die Nutzer, die ab Freitag, dem 1. März 2019 ein Jahresabonnement verlängern oder kaufen möchten, dies abzuwägen.

«Die Gültigkeit der ab dem 1. März 2019 gekauften Abonnements wird nicht mehr für ein volles Jahr gewährt. Außerdem wird für ein Abonnement, das theoretisch noch bis nach dem 29. Februar 2020 gültig ist, keine Rückerstattung gezahlt», so das Ministerium. Das heißt: Wer ab dem 1. April ein Jahresticket kaufen oder verlängern möchte, wird zwar dafür den normalen Preis zahlen, es jedoch nur für eine Zeitdauer von elf Monaten nutzen können. «Die Tage vom 1. bis zum 31. März 2020 werden nicht zurückerstattet», heißt es in dem Communiqué.

«Beratungsstellen helfen»

Die Ticketpreise (Jahres-/Monatsabonnements, Seniorkaart) «bleiben in den kommenden Monaten bis zur effektiven Einführung des Gratisverkehrs unverändert und werden auch nicht reduziert». Jeder Bus-, Zug- oder Tramnutzer muss daher seine eigene Rechnung aufstellen. So ist es beispielsweise für Bahnfahrer bis Juni immer noch günstiger, ein Jahresabonnement (440 Euro für die 2. Klasse) zu bezahlen – auch wenn es einige Monate oder Wochen seiner Gültigkeit verliert. In anderen Fällen sind Monatsabos von Vorteil.

«Das Personal der Verkaufsstellen der CFL, der Mobilitätszentrale, des Busdienstes der Stadt Luxemburg und des Verkehrsunternehmen TICE steht den Kunden zur Verfügung, um sie beim Kauf ihrer Tickets bestmöglich zu beraten», so das Ministerium. Im Jahr 2016 fuhren in Luxemburg mehr als 100 Millionen Passagiere mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

(nc/L'essentiel)