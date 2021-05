Busfahrer fuhr betrunken durch Luxemburg

In der Regel sollte man es vermeiden, betrunken zur Arbeit zu kommen. In machen Jobs ist es aber besonders unangebracht: Als Busfahrer zum Beispiel. Zwischen Ettelbrück und Ingeldorf ist der Polizei am Donnerstagnachmittag dennoch ein vermutlich betrunkener Busfahrer gemeldet worden, wie sie am Freitagmorgen mitteilt.

Eine Streife konnte den Bus auf seiner Fahrt anhalten und führte eine Kontrolle durch. Sie ergab einen erhöhten Blutalkoholspiegel des Fahrers. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und Strafanzeige erstattet. Wie viele Passagiere in dem Bus saßen, gab die Polizei nicht an.

(L'essentiel)