Wetterdienst warnt vor Sturm in Luxemburg

Zwischen 14 und 20 Uhr fegen am heutigen Freitag stürmische Winde über das Großherzogtum hinweg. Der staatliche Wetterdienst MétéoLux hat deswegen für das ganze Land eine Wetterwarnung ausgerufen. Die Wetterfrösche am Findel rechnen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern. Winde mit diesem Tempo können Äste an Bäumen abbrechen und Schäden an Dächern verursachen. Die Temperaturen bleiben dabei konstant auf rund 26 Grad.

Am Samstag bleibt es windig mit vereinzelten Böen von bis zu 70 Stundenkilometer, das Thermometer wird 16-19 Grad tagsüber anzeigen. Am Sonntag lässt der Wind nach und es wird wieder wärmer (bis zu 22 Grad). Anfang nächster Woche soll der Regen wieder kommen.

(L'essentiel)