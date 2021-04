Die Cour Grand-​​Ducale hat heute zweimal zu feiern

Am heutigen Freitag wird im Großherzoglichen Palast gefeiert, gleich zwei Geburtstagskinder gibt es heute zu beglückwünschen: Großherzog Henri wird 66 Jahre alt und sein jüngster Sohn Sébastien feiert den 29. Geburtstag.

Das 1955 auf Schloss Betzdorf geborene Staatsoberhaupt sitzt seit 2000 auf dem Thron von Luxemburg. Er ist seit dem Valentinstag 1981 mit Maria Teresa verheiratet und hat fünf Kinder. Der jüngste von ihnen, Sébastien, kam in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte am Tag von Henris 37. Geburtstag zur Welt.

Er ist begeisterter Rugby-Fan, studierte Marketing und Kommunikation und absolvierte wie sein Vater und sein älterer Bruder, Erbgroßherzog Guillaume, eine militärische Ausbildung in Sandhurst (Großbritannien). Außerdem hat er in der Forstwirtschaft in Deutschland gearbeitet.

(jw/L'essentiel)