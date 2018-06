Luxemburgisch-​​Gesetz unter Dach und Fach

Luxemburg will sich in den nächsten zwei Jahrzehnten intensiver um seine Nationalsprache kümmern. Am Mittwoch verabschiedete die Chamber einen Gesetzentwurf, der die Förderung der luxemburgischen Sprache zur obersten Priorität erklärt. Alle im Parlament vertretenen Parteien stimmten dem Vorschlag der Regierung zu. Allerdings gab es trotzdem die ein oder andere Kritik: Viel Konkretes stehe in dem Gesetz nicht drin, monierten einige Deputierte.

Zum Aktionsplan zählt unter anderem Anerkennung der luxemburgischen Sprache auf europäischer Ebene. Bürger sollen sich künftig auf Luxemburgisch an EU-Institutionen wenden können. Darüber hinaus werden zwei neue öffentliche Institutionen geschaffen, die über die luxemburgische Sprache wachen werden: Der «Kommissär fir d’Lëtzebuerger Sprooch» und das «Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch». Der Kommissär soll unter anderem dafür sorgen, dass der Luxemburgisch-Unterricht im ganzen Land forciert wird.

«Beides gehört zusammen»

Luxemburgisch sei im heutigen Alltag so präsent wie nie, erklärte Gesetzesberichterstatter Claude Lamberty (DP): «Beides gehört zusammen: Stolz zu sein auf unsere Luxemburger Sprache, sie zu fördern und gleichzeitig froh zu sein über unsere Mehrsprachigkeit, mit der wir uns daheim und auf der ganzen Welt bewegen können.»

Die Debatte um die luxemburgische Sprache war 2016 neu aufgeflammt, nachdem zwei öffentliche Petitionen viel Zuspruch in der Bevölkerung erfahren hatten. Die erste Initiative forderte, Luxemburgisch auf den Status der ersten Amtssprache für alle Einwohner des Großherzogtums hochzustufen. 14.500 Bürger unterstützten diese Petition. Die andere Petition forderte genau das Gegenteil. Sie erreichte 5040 Unterschriften..

(L'essentiel)