Die «Rout Bréck» wird erst im Frühjahr wieder rot

Angesichts der blassrosa Farbe könnten sich Besucher inzwischen fragen, woher die Brücke eigentlich ihren Namen hat. Doch bald soll wieder auf den ersten Blick zu erkennen sein, warum die Grande-Duchesse-Charlotte-Brücke im Volksmund «Rout Bréck» heißt. Mit 20 Tonnen Farbe auf 50.000 Quadratmetern soll die Brücke, die den Kirchberg mit der Innenstadt verbindet, wieder in Rot erstrahlen.

Ursprünglich sollte sie bereits im Juli einen neuen Anstrich erhalten. Doch weil die beauftragte Firma, Nicoletta Lux, Konkurs anmeldete, verzögerten sich die Arbeiten. «Die Verhandlungen mit anderen Unternehmen begannen unmittelbar nach dem Konkurs», betont der Sprecher der Starßenbauverwaltung Ponts et Chaussées. Doch noch steht der Name der neuen Firma nicht fest. Es soll aber in den kommenden Tagen entschieden werden, wer den Zuschlag für den Auftrag mit einem Volumen von «zwei bis drei Millionen Euro» bekommt.

Es ist ein seltenes Projekt. Bisher wurde die 1966 eingeweihte Brücke nur einmal, nämlich von 1985 bis 1989, neu lackiert. Im nächsten Frühjahr ist es dann wieder soweit. Danach soll es wieder «etwa 30 Jahre» dauern, bis Maler die «Rout Bréck» erneut rot streichen dürfen.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)