2019: Weniger Falschgeld in Luxemburg

Während Luxemburg, wie andere europäische Länder auch, wegen das Phänomens der gefälschten Banknoten alarmiert ist, die ursprünglich an Filmsets zum Einsatz kommen und dann in Umlauf gebracht wurden, hat die Regierung am Mittwoch nun doch eher beruhigende Zahlen vorgelegt. Der zwischen 2017 und 2018 beobachtete Rückgang von Falschgeld ist auch für den Zeitraum zwischen 2018 und 2019 festzustellen. Heißt konkret: 2017 sind 1131 gefälschte Banknoten im Großherzogtum entdeckt worden gegen 982 im Jahr 2018 – und «nur» 249 im ersten Halbjahr 2019.

Die Mehrheit (60 Prozent) der gefälschten Banknoten sind 50-Euro-Scheine, gefolgt von 20-Euro-Scheinen (21 Prozent). «Dies ist dem Umstand geschuldet, dass diese Banknoten in der Öffentlichkeit am häufigsten verwendet werden», erklären Finanzminister Pierre Gramegna und Justizminister Sam Tanson. 86 Prozent der gefälschten Banknoten werden von Banken und Geldtransportern entdeckt, elf Prozent direkt von den Verbrauchern.

Bewertung von Zwei-Euro-Münzen

Eine weitere gute Neuigkeit ist, dass in Luxemburg in diesem Jahr noch keine gefälschten Münzen entdeckt worden seien. Bis zur ersten Hälfte des Jahres 2018 wurden zehn Stücke entdeckt und aus dem Verkehr gezogen. Meistens handelte es sich hierbei um Zwei-Euro-Münzen.

«Die Fälschung von Euro-Banknoten und -Münzen ist in der ersten Jahreshälfte 2019 im Vergleich zu 2017 und 2018 zurückgegangen», fassen die Minister zusammen. Dies steht im Einklang mit den Sicherheitsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank und insbesondere der Luxemburger Zentralbank. Die überwiegende Mehrheit an Falschgeld sei in der Hauptstadt aufgekommen.

