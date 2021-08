Mehr Homeoffice für Grenzgänger aus Belgien

Grenzgänger aus Belgien haben bald Anspruch auf mehr Telearbeit. Premierminister Xavier Bettel sagte am Ende eines Gipfeltreffens mit seinem belgischen Amtskollegen Alexander de Croo: «Wir wollen die Telearbeit für belgische Grenzgänger dauerhaft fördern und erleichtern. Das Großherzogtum und Belgien haben am Dienstagmorgen eine Vereinbarung über Telearbeit unterzeichnet.

«Das ist eine hervorragende Nachricht für die 49.000 belgischen Arbeitnehmer, die in Luxemburg arbeiten, und für die Luxemburger, die in Belgien arbeiten», ergänzte Bettel. Die Zahl der steuerfreien Homeoffice-Tage im Nachbarland soll dann auf 34 Tage im Jahr erhöht werden. Bislang durften belgische Grenzgänger nur an 24 Tagen von zu Hause aus arbeiten, ohne das die Einkünfte in Belgien steuerpflichtig wurden.

Außerdem verkündeten die beiden Regierungschefs, dass beide Länder sich für eine Verbesserung der Zugverbindung zwischen den Hauptstädten Brüssel und Luxemburg einsetzen wollen. Die Bahnlinie solle künftig schneller und effizienter werden.

(jw/L'essentiel)