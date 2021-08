Luxemburg will neun Menschen evakuieren

Nachdem die Taliban vergangene Woche die Macht in Afghanistan übernommen haben, herrscht Chaos. Viele Menschen versuchen derzeit das Land zu verlassen. Sowohl Ausländer als auch Menschen, die für westliche Länder gearbeitet haben. Luxemburg bemüht sich um die Evakuierung von neun Personen, die eine Verbindung zu dem Land haben, sagte Außenminister Jean Asselborn am Samstag gegenüber RTL. Sie sind Staatsangehörige oder Einwohner des Großherzogtums, darunter drei Kinder.

Der Minister hat ihrer Evakuierung «absolute Priorität» eingeräumt, aber die Situation ist komplex. «Der Zugang zum Flughafen von Kabul ist derzeit fast unmöglich», sagte er. Die Leute «kommen nicht auf den Flughafen. Sie sind an einem Tor angekommen, aber die Taliban müssen sie durchlassen», erklären die Behörden am Freitag. Auf Anfrage von L'essentiel sagte Jean Asselborns Entourage am Sonntag, dass noch Gespräche mit mehreren verbündeten Ländern liefen, um eine Lösung zu finden, um so viele Menschen wie möglich zum Flughafen zu bringen.

Der Airbus A400M der luxemburgischen Armee wurde bereits nach Pakistan geschickt. Es sind Rotationen zwischen Islamabad und Kabul geplant, um die Evakuierung von Ausländern aus dem Westen sowie in Europa lebenden Afghanen zu ermöglichen. Am Ende der Woche zeigten sich die Behörden «zuversichtlich», dass die zu evakuierenden Personen «das Recht haben, zurückzukehren, alle erforderlichen Papiere besitzen und auf den Listen stehen». Es bleibt abzuwarten, wie lange es dauern wird, bis diese Krise überwunden ist.

(th/jg/L'essentiel)