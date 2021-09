Gilt der Index bald auch für Familienzulagen?

Die Indexierung der Familienzulagen ist das erste heiße Thema des neuen Jahres in der Chamber. Der Gesetzentwurf des Oppositionsabgeordneten Marc Spautz (CSV) wird am Dienstagmorgen im Familienausschuss debattiert. «Das ist ein Thema, das vor mehreren Jahren auf den Weg gebracht wurde», sagt der Abgeordnete auf Nachfrage von L'essentiel. Auch wenn die Regierung vor kurzem die Idee bestätigt hat, die Höhe der Leistungen regelmäßig an die Inflation anzupassen, gibt es noch Unstimmigkeiten.

Während der Plan der Regierung eine Indexierung der Familienzulagen im Januar 2022 vorsieht, will Marc Spautz den Zeitplan vorziehen. «Wenn die Indexierung der Löhne und Renten schon in diesem Jahr erfolgt, was wahrscheinlich ist, werden die Leistungsempfänger weitere 2,5 Prozent ihrer Kaufkraft verloren haben», sagte er. In seinem Text wird daher für eine schnellere Umsetzung plädiert.

Außerdem wird noch über die Rückwirkung diskutiert. Spautz beabsichtigt, die Zulagen «ab 2019» neu zu berechnen und den Begünstigten einen Überschuss zu gewähren. «Wir werden sehen, was die Ministerin (Anm. d. Red.: Corinne Cahen (DP)) im Ausschuss sagt, wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren!» Außerdem plädiert Spautz für eine Erhöhung des Freibetrags «ab dem dritten Kind, da hier zusätzliche Kosten anfallen, etwa für die Anschaffung eines größeren Autos oder für den Urlaub».

