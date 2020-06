Rue de Stavelot in Diekirch ist wieder frei

In Diekirch hat es am Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Rue de Stavelot gebrannt. Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die Straße vorübergehend gesperrt werden. Der Einsatz ist inzwischen beendet.

Die Straße ist wieder frei, sodass der Verkehr normal fließen kann. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch nicht geklärt.

(L'essentiel)