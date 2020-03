Firma macht Zigaretten-​​Kippen zu Parkbänken

Stéphane Herard hat in sechs Monaten mehr als 500.000 Zigarettenstummel in ganz Luxemburg gesammelt. Pro Einwohner also fast eine «Kippe». Dass so viele Zigarettenstummel in der Natur entsorgt werden, findet der Grenzgänger «entsetzlich». Herard wollte einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und kurzerhand hat die Firma «Shime Luxembourg» gegründet. Vor einem Jahr schloss sich das kleine Unternehmen mit der bretonischen Firma «MéGO!» zusammen, um die Zigarettenkippen aus Luxemburg in etwas Sinnvolles zu verwandeln – in Stadtmöbel.

Etwa hundert Aschenbecher hat die Firma aufgestellt, um an ihren Rohstoff zu kommen. Vor allem in Unternehmen, wo die Idee auf große Begeisterung gestoßen ist. Die ersten «Ernten» habe Herard vor einem halben Jahr eingefahren. «Insgesamt liegen wir momentan bei 150 Kilo», sagt der Franzose. Die Zigarettenstummel füllt seine Firma in Contern in Fässer um. Dort warten sie darauf zu «MéGO » gebracht zu werden.

« Ich will die Gewohnheiten ändern »

Bevor aus dem Kippen eine Parkbank wird, ist aber viel Arbeit nötig. Zunächst trennt das Unternehmen in der Bretagne den Tabak von der Kippe. Der Filter wird dann geschliffen, mit Wasser gereinigt und gepresst. Heraus kommt ein braunes Material – Cellulose-Acetat-Platten, die frei von giftigen Substanzen sind.

Der Auchan-Supermarkt an der Cloche d'Or und PricewaterhouseCoopers zählen bereits zu Herards Lieferanten. Die Gemeinden Schifflingen, Düdelingen und Bettemburg wollen sich anschließen. «Ich finde, dass man die Menschen auf diese Art und Weise prima zum Umweltschutz bewegen kann. Man redet immer über Plastiktüten, aber größte Verschmutzung kommt durch Zigarettenkippen», sagt Herard. Im Jahr 2020 will er eine Tonne Kippen sammeln. Sein eigentliches Ziel ist aber, die Gewohnheiten der Raucher zu ändern: «Vielleicht gelingt es so, dass nicht mehr so viele Kippen auf der Straße landen.»

(Marine Meunier/L'essentiel)