Gesundheitsbehörde löst Alarm für Senioren aus

Aufgrund der hohen Temperaturen hat die Gesundheitsbehörde einen roten Alarm ausgelöst. Infolgedessen werden die verschiedenen Unterstützungs- und Betreuungsnetzwerke vom 24. Juli bis 26. Juli Hausbesuche für gefährdete Menschen (in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Seniorenzentren) organisieren, die vorab bei ihren Gemeinden angemeldet wurden. Dabei soll unter anderem dafür gesorgt werden, dass die älteren Menschen genügend trinken.

Betroffene Personen können sich auch telefonisch unter 27 55 an die Telefonzentrale des Roten Kreuzes in Luxemburg wenden oder sich für weitere Informationen an die Gesundheitsinspektion der Gesundheitsbehörde (247-85650) wenden.

(mm/L'essentiel)