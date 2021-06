Asselborn will Orban die Grenzen der EU aufzeigen

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn erwartet angesichts des umstrittenen ungarischen Gesetzes zu Homo- und Transsexualität eine klare Antwort der Europäischen Union. «Orban spielt so lange mit unseren Werten, bis er sieht, wo die Grenze ist – und die müssen wir ihm zeigen», sagte Asselborn am Donnerstag bei «NDR Info». Als mögliche Konsequenzen nannte Asselborn einen Zahlungsstopp von EU-Hilfen und einen Entzug des Stimmrechts.

️‍ #loveislove ️‍

#euco #LGBTQI



Joint letter by heads of state and government https://t.co/K7Wn2McC81