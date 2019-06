300 Niedrigpreis-​​Wohnungen für 2019 geplant

Die Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück: Insgesamt erzielte sie einen Umsatz von fast 59 Millionen Euro (+15 Prozent gegenüber 2017). Plan ist es, zwischen 2015 und 2024 mindestens 250 Wohneinheiten pro Jahr zu bauen. Im vergangenen Jahr entstanden 300 Wohnungsbauvorhaben an sieben Standorten: «Für 2019 ist nach wie vor das Ziel, die 300 Wohneinheiten an diesen sieben Standorten – Kirchberg, Contern, Olm, Belvaux, Alzingen, Bettendorf und Niederkorn – zu schaffen», erklärt Direktor Guy Entringer.

Ein anderes Großprojekt an dem die SNHBM arbeitet, ist die Errichtung von drei Dorfkernen, die um einen zentralen Platz in Olm herum organisiert sein sollen – das sogenannte Elmen-Projekt. Auf einem 27 Hektar großen Grundstück sollen langfristig 750 Wohnungen entstehen. Zudem sollen in unmittelbarer Nähe verschiedene Dienstleistungen angeboten werden, darunter ein Gemeindehaus, eine Schule, eine Kinderkrippe, ein Supermarkt und weitere Geschäfte. Die Arbeiten an den ersten 100 Wohnungen, der Schule sowie dem Supermarkt sollen bis Anfang des Schuljahres 2021/2022 abgeschlossen sein.

(Marion Mellinger/L'essentiel)