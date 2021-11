Dieb stiehlt Elektro-​​Rad eines Pizzalieferanten

Vier Fahrräder sind am Sonntag gestohlen worden, wie die Polizei am Montag berichtet. Ein Dieb schnappte sich das Elektrofahrrad eines Pizzalieferanten auf dem Boulevard Royal in Luxemburg.

Die anderen Diebstähle ereigneten sich am Place de la Gare und in der Avenue Guillaume in Luxemburg sowie in der Rue de la Fontaine in Wiltz.

(L'essentiel)